Déambulation dans les différents espaces du jardin Jardins de la Maison Blanche, 2 juin 2023, Portets. Déambulation dans les différents espaces du jardin 2 – 4 juin Jardins de la Maison Blanche Entrée gratuite avec possibilité de contribuer librement aux œuvres soutenues par l’Association « Open Gardens/Jardins Ouverts » : https://www.opengardens.eu/. Déambulation libre ou accompagnée par les propriétaires, samedi et dimanche. Le vendredi est plus particulièrement réservé aux scolaires. Pour accompagner une halte, collation possible dans le jardin avec boissons et pâtisseries anglaises faites maison (au prix global de 4€, recette entièrement reversée au bénéfice d’œuvres caritatives qui s’occupent d’enfants malades). Jardins de la Maison Blanche 19 rue de la Liberté, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entièrement clos de murs, le jardin se situe dans le centre du village de Portets, derrière une maison du début XIXe siècle face à la Garonne. Sur plusieurs espaces (« pièces » à l’anglaise) enherbés, il comprend un puits, un petit bassin à fontaine, des plates-bandes (mixed borders) fleuries et plantées d’arbustes d’ornement, de rosiers, de grands arbres (tilleuls, bouleaux, charmes, magnolia, érable, marronnier, ginkgo), ainsi qu’un potager, le tout cultivé sans herbicides ni pesticides. On se gare dans la rue de la Liberté ou les rues avoisinantes. Portets est desservi par une gare. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

