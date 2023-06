Escal’en scène Jardins de la mairie Escalquens, 1 juillet 2023, Escalquens.

Contes et légendes d’Escalquens

Samedi 1er juillet 2023, 21h, jardins de la Mairie, Escalquens

Un spectacle en plein air, mis en scène par Gilles Ramade, d’aprés les nouvelles de Marion Stenton

À la tombée de la nuit, venez profiter des récits de Monsieur Cousquille, pensionnaire bavard et infatigable de la maison de retraite d’Escalquens. Cette ville apparemment tranquille, prend une tout autre dimension lorsque l’on prête l’oreille à ce centenaire : vous y ferez des rencontres surprenantes et découvrirez des lieux atypiques jusqu’à voir un château s’élever brique par brique et une tâche de framboise sur une chemise s’élargir et envahir les eaux de la Fontasse. Profitez alors des moments musicaux et des événements colorés qu’offrent les comédiens amateurs et les associations escalquinoises !

Entrée libre

19h : buvette et restauration sur place

Jardins de la mairie Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

