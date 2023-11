Xmas market à la Jonction Jardins de la Jonction Genève Catégorie d’Évènement: Genève Xmas market à la Jonction Jardins de la Jonction Genève, 25 novembre 2023, Genève. Xmas market à la Jonction 25 et 26 novembre Jardins de la Jonction Gratuit Venez profiter d’un week-end complet à la programmation variée, qui s’adresse à tou.x.te.s ! RACLETTE – DRINKS – MUSIQUE – PATINS À ROULETTES – VIDE DRESSING – MARCHÉ DES CRÉATEUR.ICE.X.S – THÉRAPIES HOLISTIQUES Autres marchés Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00 @collectif ultrarécup et jardins de la jonction Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Jardins de la Jonction Adresse avenue de la Jonction 19 Ville Genève Age max 99 Lieu Ville Jardins de la Jonction Genève latitude longitude 46.201279;6.125627

