La Mouette Jardins de la Grange Louvie-Juzon, 21 juillet 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

La Troupe du Théâtre des Loges revient jouer aux Jardins de la Grange de Louvie-Juzon. Elle y donnera La Mouette d’Anton Tchékhov ; notre « spectacle phare », soutenu par l’Eté Ossalois.

Serait-ce une comédie La Mouette ? Oui, selon l’auteur. Un drame disent d’autres voix. Quelle importance, la beauté y est..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Jardins de la Grange

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Troupe du Théâtre des Loges returns to perform at the Jardins de la Grange in Louvie-Juzon. They will be performing Anton Chekhov’s The Seagull, our « flagship show », supported by Eté Ossalois.

Is The Seagull a comedy? Yes, according to the author. A drama, say others. What does it matter, the beauty is there.

La Troupe du Théâtre des Loges vuelve a actuar en los Jardines de la Grange de Louvie-Juzon. Representará La gaviota de Anton Chéjov, nuestro espectáculo estrella, con el apoyo de Eté Ossalois.

¿Es La gaviota una comedia? Sí, según el autor. Un drama, dicen otros. No importa, la belleza está ahí.

Die Truppe des Théâtre des Loges kehrt zurück, um in den Jardins de la Grange in Louvie-Juzon zu spielen. Sie wird dort Die Möwe von Anton Tschechow aufführen; unser « Flaggschiffstück », das vom Eté Ossalois unterstützt wird.

Wäre Die Möwe eine Komödie? Ja, sagt der Autor. Ein Drama, sagen andere Stimmen. Das ist egal, die Schönheit ist da.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées