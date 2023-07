Assistez à un dîner concert Jardins de la ferme bleue Uttenhoffen, 15 septembre 2023, Uttenhoffen.

Assistez à un dîner concert Vendredi 15 septembre, 19h30 Jardins de la ferme bleue 40,00 €/pers.

Découvrez le quatuor Ibaï, qui est un ensemble professionnel créé en 2019 à l’initiative de la mezzo Elise Duclos et de la soprano Manon Lamaison. Ibaï, qui signifie rivière en basque, est un hommage aux origines de cette dernière. A ces deux amies de longue date, s’ajoutent le ténor Iannis Gaussin et le baryton Imanol Iraola.

Le quatuor se lance dans un programme dédié aux œuvres de Kosma qui ont sublimé les poèmes de Prevert.

Jardins de la ferme bleue 21 rue Principale, 67110 Uttenhoffen Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est 03 88 72 84 35 http://www.jardinsdelafermebleue.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 72 84 35 »}, {« type »: « email », « value »: « jardinsdelafermebleue@wanadoo.fr »}] La ferme a retrouvé sa couleur d’origine, le bleu de Hanau typique de la région. Créés par Jean-Louis Cura et Alain Soulier, les jardins s’intercalent avec les bâtiments en une suite de chambres aux ambiances variées. De la cour d’entrée, on passe au jardin d’Orphée avec sa gloriette, suivis du jardin régulier doté d’une tonnelle, de haies savamment taillées et de topiaires, cédant l’espace à la perspective aux tons chauds de l’allée italienne et finalement au jardin de cristal et à la serre. Sous le préau, possibilité d’une halte au salon de thé pour savourer pleinement cet endroit hors du temps. Des œuvres contemporaines laissées par chaque artiste invité au fil des ans agrémentent les jardins. Payant – adulte 5€ ; enfant +10 ans 2,50€ ; gratuit -10 ans ; étudiant 3€. 40 km au nord-ouest de Strasbourg.

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

Quatuor Ibai