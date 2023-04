Visite découverte des Jardins de la Ferme Bleue Jardins de la ferme bleue Uttenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Visite découverte des Jardins de la Ferme Bleue 2 – 4 juin Jardins de la ferme bleue, Uttenhoffen. Adulte 5,00 €, Étudiant 3,00 €, Enfant plus de 10 ans 2,50 €, Moins de 10 ans gratuit Jardins de la ferme bleue 21, rue Principale, 67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est 03 88 72 84 35 http://www.jardinsdelafermebleue.com Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » typique de la région. Suite d'ambiances variées : cour d'entrée, jardin d'Orphée, gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, hêtrille taillée, allée italienne, jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres contemporaines. Endroit hors du temps à savourer encore … au salon de thé. WC – WC handicapés – Animaux autorisés en laisse – Restauration – Langues parlées : anglais, allemand.

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

