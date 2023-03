Visite guidée Jardins de la Commanderie d’Arville, 3 juin 2023, Couëtron-au-Perche.

Visite guidée 3 et 4 juin Jardins de la Commanderie d’Arville Billetterie à tarif réduit : adulte : 5,50€ / adolescent (13 à 17 ans) : 4€ / enfant (6 à 12 ans): 2€ / gratuité pour les moins de 6 ans et les abonnés. La réservation n’est pas nécessaire.

Rôle et symbolique des plantes

Durant les Rendez-vous aux Jardins, un coup de projecteur est proposé autour du jardin médiéval de la Commanderie d’Arville.

Comment se nourrissait-on ? Quelles plantes étaient utilisées pour se soigner ? Comment s’habillait-on ? Une médiatrice emmène les visiteurs à travers les quatre carrés du jardin médiéval pour comprendre leur utilité et leur symbolique durant le Moyen-âge.

Jardins de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 75 41 http://www.commanderie-arville.com http://www.facebook.com/commanderiearville;https://www.instagram.com/commanderiearville/ Jardins potagers et vergers sont mentionnés dans les archives de la commanderie dès le XVIIe siècle. Depuis 2004, un jardin d’inspiration médiévale a été installé dans l’enceinte du site. Fruit d’une collaboration entre l’artiste Dominique Mansion et le paysagiste Serge Morice, cet espace est découpé en quatre carrés thématiques, entourés de haies basses champêtres. Plantes des champs, utilitaires, médicinales et potagères, chaque carré de végétaux témoigne du quotidien des sociétés au Moyen-âge. Un parcours botanique complète ce cheminement bucolique à travers le site templier, composé d’une belle collection d’arbres fruitiers (cerisiers, pruniers, poiriers, etc.) A 30 min. de Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et La Ferté-Bernard. A 1h de Blois, du Mans, et de Chartres, à 1h30 de Tours et d’Orléans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

© Nicolas Hutteau