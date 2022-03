Jardins de la Boisnerie – Neurodon Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Catégories d’évènement: Orne

Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne Sainte-Honorine-la-Chardonne Jardins ouverts pour le Neurodon. En Suisse Normande ce jardin de 4000 m² imaginé et réalisé par les propriétaires autour d’un manoir du XVIé siècle en restauration, décline tous les aspects de l’art du jardin au temps de la Renaissance.

Pour chaque ticket d’entrée vendu, 2 € seront reversés à la FRC afin de financer la recherche contre les maladies du cerveau. Cette belle initiative permet également de faire découvrir la richesse botanique du patrimoine français, et de montrer que les promenades culturelles dans les jardins peuvent avoir des capacités d’apaisement sur le cerveau humain. Jardins ouverts pour le Neurodon. En Suisse Normande ce jardin de 4000 m² imaginé et réalisé par les propriétaires autour d’un manoir du XVIé siècle en restauration, décline tous les aspects de l’art du jardin au temps de la Renaissance.

