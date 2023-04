L’univers sonore, les musiques des jardins Jardins de la bastide Marin, 3 juin 2023, La Ciotat.

L’univers sonore, les musiques des jardins Samedi 3 juin, 09h30 Jardins de la bastide Marin

L’univers sonore, les musiques des jardins

Parcours scénarisé – Visite libre des jardins historiques, à la rencontre et l’écoute des musiques des jardins: chant des oiseaux, murmure du vent, bruits de l’eau à la source et dans la mare, bruits du jardinier et créations artistiques.

Jardins de la bastide Marin 1943 avenue Guillaume Dulac, La Ciotat, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 65 27 84 39 http://www.bastide-marin.eu L’écrin naturel de la Bastide MARIN, monument historiques, révèle quatre siècles d’histoire. Des arbres séculaires et des jardins gardiens de secrets anciens : une vigne pédagogique de 14 cépages, une oliveraie, un jardin des saveurs, un potager médiéval « Hortus du Matrimoine », un jardin magique et médicinal, des terres en jachères pour la biodiversité. Au coeur des jardins, des espaces sont dédiés au repos et à la médiation et sont en harmonie avec la majestueuse bastide si longtemps hospitalière. Une ferme pédagogique et un rucher sont à découvrir au fond de la propriété. Libre lors des Journées « Portes ouvertes ». Tarif habituel 2€+5€ visite de la bastide. Ouverture habituelle hiver (samedi 9h30-12h, mercredi 13h30-17h), été (samedi 9h30-12h, mercredi et jeudi 17h-20h), sur réservation uniquement pour les groupes par mèl bastide.marin13600@gmail.com. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

©Bastide Marin