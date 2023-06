Un été au ciné : La fille de d’Artagnan Jardins de la Basse-Plante Pau, 11 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Bertrand Tavernier – France – 1993 – 2h10 – avec Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey

Avant Les trois mousquetaires : d’Artagnan, il y a ce grand film de cape et d’épée, au casting étonnant, réalisé par Bertrand Tavernier, disparu en 2021. En partenariat avec le Musée National et domaine du Château de Pau.

– Repli 22h au Foirail en cas de pluie -.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . EUR.

Jardins de la Basse-Plante Rue Marca

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bertrand Tavernier – France – 1993 – 2h10 – with Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey

Before Les trois mousquetaires : d’Artagnan, there was this great cloak-and-dagger film, with its astonishing cast, directed by Bertrand Tavernier, who died in 2021. In partnership with the Musée National et domaine du Château de Pau.

– Withdrawal to the Foirail at 10pm in case of rain

Bertrand Tavernier – Francia – 1993 – 2h10 – con Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey

Antes de Los tres mosqueteros: d’Artagnan, existió esta gran película de capa y espada, con un reparto asombroso, dirigida por Bertrand Tavernier, fallecido en 2021. En colaboración con el Musée National et domaine du Château de Pau.

– Aplazamiento a las 22:00 h en el Foirail en caso de lluvia –

Bertrand Tavernier – Frankreich – 1993 – 2h10 – mit Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey

Vor Die drei Musketiere: D’Artagnan gibt es diesen großen Mantel- und Degenfilm mit erstaunlicher Besetzung unter der Regie von Bertrand Tavernier, der 2021 verstorben ist. In Partnerschaft mit dem Musée National et domaine du Château de Pau.

– Wiederholung 22 Uhr im Foirail bei Regen –

