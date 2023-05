MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Jardins de Galilée, 3 juin 2023, Provenchères-et-Colroy.

Provenchères-et-Colroy,Vosges

L’alimentation est au cœur des préoccupations pour la majorité des Français. Sujet d’inquiétude comme de plaisir, il nous concerne tous. C’est pourquoi, la MSA Lorraine et ses élus organisent un marché de producteurs locaux.

Au programme : vous aurez la possibilité de découvrir les étalages de producteurs locaux. Des animations d’artisans locaux vous seront également proposées. Enfin, un groupe de musique prendra place à la fin du marché.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:30:00. 0 EUR.

Jardins de Galilée ZI Les Gros Prés

Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est



Food is at the heart of concerns for the majority of French people. A subject of concern as well as pleasure, it concerns us all. This is why the MSA Lorraine and its elected representatives are organizing a local producers’ market.

On the program: you will have the opportunity to discover the stalls of local producers. Animations of local craftsmen will also be proposed to you. Finally, a music group will take place at the end of the market.

La alimentación es una de las principales preocupaciones de la mayoría de los franceses. Es un tema de preocupación y de placer que nos concierne a todos. Por ello, la MSA Lorraine y sus representantes electos organizan un mercado de productores locales.

En el programa: tendrá la oportunidad de descubrir los puestos de los productores locales. También habrá animación a cargo de artesanos locales. Por último, al final del mercado actuará un grupo musical.

Für die meisten Franzosen ist die Ernährung ein zentrales Thema. Sie ist sowohl ein Grund zur Sorge als auch ein Grund zur Freude und geht uns alle an. Aus diesem Grund organisieren die MSA Lorraine und ihre gewählten Vertreter einen Markt mit lokalen Erzeugern.

Das Programm: Sie haben die Möglichkeit, die Stände der lokalen Erzeuger zu entdecken. Außerdem werden Ihnen Animationen von lokalen Handwerkern angeboten. Schließlich wird am Ende des Marktes eine Musikgruppe auftreten.

