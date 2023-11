Fête tes droits ! Jardins de Ferrière Martigues, 2 décembre 2023, Martigues.

Fête tes droits ! Samedi 2 décembre, 13h30 Jardins de Ferrière Entrée libre – gratuit

Présentation :

Au cours de cet après-midi, des ateliers créatifs, festifs et sportifs seront proposées aux enfants et leur familles afin de fêter les droits de l’enfant. Animation proposée par la Direction Education Enfance en partenariat avec la Direction des sports, la Direction culturelle et le pôle santé handicap.

Programme :

13h30 – 15h45 : Ateliers divers,

À partir de 16h : Concert et goûter

Localisation :

Jardins de Ferrière Place des aires, 13500 Martigues Martigues

Dates et horaires :

2023-12-02T13:30:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

Animation Droits

