Village des Fadas du Monde. Soirée Jeux vidéo et Jeux de Société Jardins de Ferrière Martigues Catégorie d’Évènement: Martigues Village des Fadas du Monde. Soirée Jeux vidéo et Jeux de Société Jardins de Ferrière Martigues, 28 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Soirée Jeux vidéo et Jeux de Société Vendredi 28 juillet, 18h00 Jardins de Ferrière Gratuit En partenariat avec l’association PxL-Lan et la boutique « Les Fées Parta’jeux » Retrouvez votre soirée jeux de société et jeux vidéo dans le cadre du village des Fadas du Monde L’occasion de découvrir et de célébrer le jeu sous toutes ses formes. Vous retrouverez entre autres lors de cette soirée : du jeu vidéo sur PC et consoles et également des jeux de société et de la réalité virtuelle ! Vendredi 28 Juillet de 18h à 23h

Esplanade de Ferrières – Village des Fadas du Monde Pour tout renseignement, contactez les EPN au 04.42.49.45.98, demandez Mike. Jardins de Ferrière Place des aires, 13500 Martigues Martigues Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

