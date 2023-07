FETE NATIONALE Jardins de Ferrière Martigues Catégorie d’Évènement: Martigues FETE NATIONALE Jardins de Ferrière Martigues, 14 juillet 2023, Martigues. FETE NATIONALE Vendredi 14 juillet, 21h00 Jardins de Ferrière GRATUIT FETE NATIONALE VENDREDI 14 JUILLET Un grand feu d’artifice visible du jardin de la rode à la plage de ferrières à 22h30 Un groupe musical « AMALGAM » sur le cours du 4 septembre dès 21h00 Un groupe musical « THE PICKLES » sur la Place Jean jaurès dès 21h00 Le centre ville de Martigues sera fermé à la circulation de 20h à minuit Jardins de Ferrière Place des aires, 13500 Martigues Martigues [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

feu d'artifice musique

