Jardins de corail – Trésors sous-marins de Komodo Indonésie Biarritz, 2 mars 2022, Biarritz.

Jardins de corail – Trésors sous-marins de Komodo Indonésie Cité de l’Océan Avenue de la Plage Biarritz

2022-03-02 19:00:00 – 2022-03-02 Cité de l’Océan Avenue de la Plage

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Conférence animée par Jean Mangin, agronome, géologue, naturaliste et photographe sous-marin. Plongeur en apnée et en bouteilles dans les zones tropicales peu fréquentées (Archipel des Tuamotou et des Australes, Nouvelle Calédonie,

Comores, Malaisie, Indonésie), c’est un explorateur doublé d’un observateur attentif de la vie sous-marine.

« Je souhaite vous faire découvrir l’univers sous-marin très diversifié desjardins de corail de l’Archipel de Komodo.

Il s’agit d’un espace multicolore inimaginable. Comment soupçonner une telle profusion de couleurs et de formes sous la surface de la mer ?

Nous observerons le monde corallien et les similitudes insolites et surprenantes entre le monde végétal et le monde sous-marin, entre les flores et faunes terrestres et sous-marines … sans oublier une approche des Dragons de Komodo ».

+33 5 59 22 33 34

Amis du Musée de la mer

