Haute-Marne

Visite des Jardins du Château de Chamarandes

3 et 4 juin

Jardins de Chamarandes
9 rue du château, Chamarandes, Haute-Marne, Grand Est
Chamarandes-Choignes 52000

3 euros, gratuit pour les moins de 15 ans

Des visites guidées seront organisées en continu à partir de 14h jusqu'à 18h.

Ile de verdure enserrée entre deux cours d'eau et la Marne, ce parc réuni un ensemble de jardins allant du Classicisme au Pittoresque qui mettent en valeur la belle architecture du XVIIIe s. conçue vraisemblablement par Jean-Baptiste Bouchardon, sculpteur et architecte.

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Geneviève de Rouvre

