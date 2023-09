Visite libre du Jardin de Campagne Jardins de Campagne Grisy-les-Plâtres, 16 septembre 2023, Grisy-les-Plâtres.

Visite libre du Jardin de Campagne Samedi 16 septembre, 10h00 Jardins de Campagne Entrée libre

Visite libre du Jardin de Campagne, dont le bâti a été labellisé patrimoine d’intérêt régional depuis 2018.

Ensemble bâti du XVIIIe siècle conservé et restauré, la Maison de Butel est emblématique de l’architecture rurale traditionnelle du Vexin. Très préservée, elle a fait l’objet d’une restauration légère et patiente, utilisant les techniques traditionnelles à base de chaux et de sable visant à respecter au maximum l’esprit de la construction et à mettre en valeur ses différents éléments architecturaux.

L’ensemble est agrémenté d’un jardin, labellisé Jardin remarquable en 2011, dont la visite est libre et gratuite chaque samedi, et qui abrite une pépinière de production de plantes vivaces et de roses anciennes de collection.

Jardins de Campagne 13 rue de Butel 95810 Grisy-les-Plâtres Grisy-les-Plâtres 95810 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

