Enchanté ! Concert participatif Jardins de Brocéliande, 4 juin 2023, Bréal-sous-Montfort. Enchanté ! Concert participatif Dimanche 4 juin, 16h00 Jardins de Brocéliande Rendez-vous à 16h, durée 1h15 / Prix entrée aux Jardins Enchanté !

Concert participatif de Pierre Bonnaud et compagnie

Dans un premier temps, les 2 musiciens reprendront des chansons quelques tubes avec enthousiasme et ensuite… à vous de pousser la chansonnette si le cœur vous en dit ! Jardins de Brocéliande Les Mesnils, Bréal-sous-Montfort, Ille et Vilaine, Bretagne Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr https://www.facebook.com/JardinsdeBroceliande/ Un jardin ludique pour la famille ! 24 ha mêlant créativité paysagère, rêverie botanique avec des collections remarquables (lilas, iris, roses, dahlias…) et voyage artistique aux portes de Brocéliande. Ouverture 2023 du 1er avril au 5 novembre. Du mardi au samedi de 13h30 à 18h, tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Grandes vacances d’été, ouvert tous les jours de 11h à 19h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

