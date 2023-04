Balade de saison Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

Balade de saison Jardins de Brocéliande, 3 juin 2023, Bréal-sous-Montfort. Balade de saison 3 et 4 juin Jardins de Brocéliande Gratuit pour les visiteurs des Jardins, durée de la balade environ 1h, tout public à partir de 7 ans. Rendez-vous sous le dôme 10 min avant le début de la visite. Prix entrée Jardins de Brocéliande Balade de saison – 15h

En compagnie de notre spécialiste des Jardins, sortez des chemins habituels et découvrez les nombreuses espèces végétales qui agrémentent les 24 hectares des Jardins de Brocéliande. Une promenade pour tous les curieux de nature ! Jardins de Brocéliande Les Mesnils, Bréal-sous-Montfort, Ille et Vilaine, Bretagne Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr https://www.facebook.com/JardinsdeBroceliande/ Un jardin ludique pour la famille ! 24 ha mêlant créativité paysagère, rêverie botanique avec des collections remarquables (lilas, iris, roses, dahlias…) et voyage artistique aux portes de Brocéliande. Ouverture 2023 du 1er avril au 5 novembre. Du mardi au samedi de 13h30 à 18h, tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Grandes vacances d’été, ouvert tous les jours de 11h à 19h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

