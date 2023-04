Visite des Jardins de Brocéliande Jardins de Brocéliande, 3 juin 2023, Bréal-sous-Montfort.

Visite des Jardins de Brocéliande 3 et 4 juin Jardins de Brocéliande Tarifs : 10,50€ / adulte 6€ / réduit (enfant + de 6 ans – étudiant – demandeur d’emploi – personne en situation de handicap) 23€ / famille (2 adultes et enfants à charge) Gratuit pour les moins de 6 ans.

Les Jardins de Brocéliande c’est bien fait pour toi !

Prenez le temps dans un lieu où tous les sens sont en éveil en venant aux Jardins de Brocéliande ! Lieu de loisirs imaginé pour les amoureux du grand air et les amateurs de bons moments, les Jardins vous offrent 24 hectares pour gambader pieds nus, fermer les yeux, écouter, respirer… Acteurs de l’économie sociale et solidaire et du développement durable, les Jardins de Brocéliande sont un lieu d’insertion pour des personnes en situation de handicap, différentes et compétentes !

Jardins de Brocéliande Les Mesnils, Bréal-sous-Montfort, Ille et Vilaine, Bretagne Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 60 08 04 http://www.jardinsdebroceliande.fr https://www.facebook.com/JardinsdeBroceliande/ Un jardin ludique pour la famille ! 24 ha mêlant créativité paysagère, rêverie botanique avec des collections remarquables (lilas, iris, roses, dahlias…) et voyage artistique aux portes de Brocéliande. Ouverture 2023 du 1er avril au 5 novembre. Du mardi au samedi de 13h30 à 18h, tous les dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Grandes vacances d’été, ouvert tous les jours de 11h à 19h.

