Semaine bleue Jardins de Blanchelaine Aouste-sur-Sye, 6 octobre 2023, Aouste-sur-Sye.

Aouste-sur-Sye,Drôme

Cette journée sera animée autour de notre café causerie, dans les jardins de Blanchelaine, avec des jeux adaptés, puis avec un thé dansant sur des airs de bal Folklorique sur la place du village..

2023-10-06 17:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Jardins de Blanchelaine

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The day’s activities include a café causerie in Blanchelaine’s gardens, adapted games, and a tea dance to the tunes of a folk dance in the village square.

Tomaremos un café y charlaremos en los jardines de Blanchelaine, con juegos para todos los gustos, seguidos de un baile de té al son de una danza folclórica en la plaza del pueblo.

Dieser Tag wird rund um unser Café causerie, in den Gärten von Blanchelaine, mit angepassten Spielen und anschließend mit einem Tanztee zu Folklore-Bal-Melodien auf dem Dorfplatz belebt.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans