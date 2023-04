Visite du jardin forêt Jardins d’avril, 3 juin 2023, Cluny.

Visite du jardin forêt Samedi 3 juin, 14h00 Jardins d’avril Jardin public ouvert à tous

Venez découvrir le projet du jardin forêt, les essences plantées, ce havre de verdure au coeur d’une ville médiévale.

Jardins d’avril 40 rue d’avril 71250 CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Les Jardins d’Avril sont constitués d’un jardin-forêt ouvert au public, et de potagers familiaux en partie haute destinés aux jardiniers membres de l’association Jardin d’Avril. Le jardin-forêt a été conçu et planté avec les citoyens en partenariat avec l’association La Forêt Gourmande. Les plants d’arbres et arbustes ont été choisis pour leur résilience aux changements climatiques et pour leur qualité gustative. Une haie sèche et une placette de compostage permettent de traiter les déchets organiques du jardin et des habitants. Des activités liées à la nature, au jardinage, à la pédagogie et à la culture y sont régulièrement organisées. Le saviez-vous ? Le jardin-forêt présente une gamme d’essences comestibles pérennes (fruits, graines, tubercules, feuillages, fleurs, médicinales…) qui permettent un faible entretien et donnent au système sa durabilité. Le jardin-forêt est ouvert à tous, à pied par le centre ville, parking à proximité

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:00:00+02:00

