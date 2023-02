Découverte des Jardins d’Arpaillan Jardins d’Arpaillan Naujan-et-Postiac Catégories d’Évènement: Gironde

Naujan-et-Postiac

Découverte des Jardins d’Arpaillan Jardins d’Arpaillan, 3 juin 2023, Naujan-et-Postiac. Découverte des Jardins d’Arpaillan 3 et 4 juin Jardins d’Arpaillan

Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants.

Rendez-vous aux jardins 2023 Jardins d’Arpaillan Naujan-et-Postiac Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine

06 12 09 06 65 Les jardins d’Arpaillan forment un écrin bucolique au château du XVIe siècle situé dans l’Entre-deux-Mers. Le rempart de la bâtisse surplombe un vallon ombragé où serpentent des ruisseaux d’eaux vives dont les rives sont égayées par des collections de fougères tropicales, d’acers japonica, d’astilbes, d’hostas, ainsi que des bosquets d’hydrangeas et de plantes de bruyère. C’est un véritable havre de paix pour les libellules. En façade du château, le paysage diffère complètement. L’ombre fait place à la lumière. Ici, les couleurs chatoyantes des massifs de roses, iris, pivoines et autres vivaces, ponctués de buis taillés en topiaire, illuminent une vaste esplanade gazonnée. En toile de fond, se détachent sur un bosquet de conifères et d’arbres centenaires, une chapelle et un fauconnier. Visite commentée des jardins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 Catherine de Cassiere©

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Naujan-et-Postiac Autres Lieu Jardins d'Arpaillan Adresse Naujan-et-Postiac Ville Naujan-et-Postiac Age minimum 10 Age maximum 95 lieuville Jardins d'Arpaillan Naujan-et-Postiac Departement Gironde

Jardins d'Arpaillan Naujan-et-Postiac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naujan-et-postiac/

Découverte des Jardins d’Arpaillan Jardins d’Arpaillan 2023-06-03 was last modified: by Découverte des Jardins d’Arpaillan Jardins d’Arpaillan Jardins d'Arpaillan 3 juin 2023 Jardins d'Arpaillan Naujan-et-Postiac Naujan-et-Postiac

Naujan-et-Postiac Gironde