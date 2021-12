Heyrieux Médiathèque d'Heyrieux Heyrieux, Isère Jardins d’amours Médiathèque d’Heyrieux Heyrieux Catégories d’évènement: Heyrieux

Médiathèque d'Heyrieux, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Comment le désir est venu aux Hommes ? Les contes ancestraux ont su le dire sans gène et sans encombre. _Jardins D’amours_ est un spectacle porte-parole de ces émerveillements. Des mots d’amour enveloppés de notes de violoncelle. Des mots puissants, drus, qui ne cachent rien, ni de leur force ni de leur poésie. Des contes doux, drôles, initiatiques pour les amoureux du verbe, de la cocasserie, des secrets révélés. Pour les amoureux de l’amour. Marc Lauras : violoncelliste. Marie Dragic : conteuse.

respect des règles sanitaires en vigueur.

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00

