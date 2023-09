Picnic Republic / Y2K jardins d’albertas Bouc-Bel-Air, 30 septembre 2023, Bouc-Bel-Air.

Picnic Republic / Y2K Samedi 30 septembre, 16h30 jardins d’albertas 5€ en pré-vente ou 6€ sur place

Picnic Republic joue depuis 2014 sa « Sunshine-pop » sur les scènes d’Aix en Provence et de la région PACA, se produisant aussi parfois dans des lieux mythiques comme le Cavern Club de Liverpool. Entre Pixies et Beach Boys, leur musique est positive et énergique. Les chansons de Picnic Republic mêlent des sons actuels (guitares électriques et synthés) et des sons plus vintage (clavier Rhodes, violoncelle, guitare acoustique). Elles révèlent un goût pour les mélodies accrocheuses mises en valeur par des arrangements efficaces.

————————————————–

Y2K est un groupe de Covers Rock Alternatif qui écume depuis 5 ans la scène live de la région d’Aix Marseille. Le groupe est né en 2018, suite à la rencontre de ses 5 membres, aux influences diverses (Brit Rock, Punk Rock, Hip Hop, Métal…) mais réunis autour de leur passion commune pour le rock alternatif.

Le concept Y2K c’est de faire revivre les morceaux cultes des années 90-2000, tout en proposant des covers originaux et énergiques (Green Day, Noir Désir, The Offspring, Rage Against the Machine, Nirvana, Muse, Franz Ferdinand, Metallica, Limp Bizkit, Blur, ACDC, Shaka Ponk, Lenny Kravitz, System of a Down……). 3h de live en crescendo pour un voyage dans le temps aux heures de gloire du pop-rock, du punk-rock et du grunge.

————————————————–

➡️ 16h30 : Concert Picnic Republic

➡️ 18h00 : Concert Y2K

➡️ 21h00 : DJ SET

➡️ Foodtrucks

➡️ PAF : 5€ en pré-vente ou 6€ sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

jardins d’albertas Les jardins d’Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://provence-van-week-end.fr/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

2023-09-30T16:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00