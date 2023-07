KENDALL’S COUNTRY BAND & REBEL GIRLS jardins d’albertas Bouc-Bel-Air, 21 juillet 2023, Bouc-Bel-Air.

Kendall’s country band offre un répertoire composé de reprises de country pour les standards du style, puis des titres plus modernes dans l’esprit Nashville Country.

À leurs côtés, les REBEL GIRLS sont LA référence en matière de show country ! Avec une énergie à revendre, les filles vous présenteront leurs danses 100% girly et plein de pep’s !!!

Elles seront la touche féminine de la soirée en accompagnant les musiciens sur scène et vous feront aussi découvrir la line dance avec une petite initiation pour le public !

En partenariat avec le Festival des Cultures du Monde

Toutes les infos : https://www.mairie-gemenos.fr/

Festival Les Arts Verts 2023 en partenariat avec France Bleu Provence

jardins d'albertas Les jardins d'Albertas, D8n 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

