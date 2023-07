Golden Goat jardins d’albertas Bouc-Bel-Air Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air

GOLDEN GOAT

Parc JB d’Albertas

Golden Goat est un groupe de 7 musiciens issus de différents univers musicaux qui se sont réunis pour partager leur vision de la musique irlandaise… Festive et dansante !

Laissez-vous porter par les flûtes irlandaises, le violon, les guitares, les percussions, le chant et les cornemuses.

En partenariat avec le Festival des Cultures du Monde

Festival Les Arts Verts 2023 en partenariat avec France Bleu Provence

