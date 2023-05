FESTIVAL JAZZ SOUS LES ETOILES: EMMET COHEN All Star jardins d’albertas Bouc-Bel-Air Catégories d’Évènement: Bouc-Bel-Air

FESTIVAL JAZZ SOUS LES ETOILES: EMMET COHEN All Star jardins d'albertas, 7 juillet 2023, Bouc-Bel-Air. FESTIVAL JAZZ SOUS LES ETOILES: EMMET COHEN All Star Vendredi 7 juillet, 19h00 jardins d'albertas 39€ 19h00 – CHARLINE & THE KINGS

Jardins d’Albertas – Scène Côté Sud 21h00 – EMMET COHEN ALL STAR

Jardins d’Albertas – Grande Scène

Fer de lance de la nouvelle génération jazz new-yorkaise, le pianiste Emmet COHEN participera au (13) le vendredi 7 juillet 2023 sur la Grande Scène des Jardins d’Albertas !

Reconnu par ses pairs pour son « toucher mesure et agile, son vocabulaire harmonique chaleureux (Downbeat), il est également formidablement à l’aise sur scène, complice avec le public et les autres musiciens.

Emmet COHEN : Piano

J. HOARD : vocal

Benny BENNACK III : Trompette, vocal

Philip NORRIS : Contrebasse

Kyle POOLE : Batterie

