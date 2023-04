Visite du jardin Jardins Concours de Roses Nouvelles du Rœulx, 2 juin 2023, Le Rœulx.

Visite du jardin 2 – 4 juin Jardins Concours de Roses Nouvelles du Rœulx

Les jardins se situent à l’arrière de l’Ancien Hôpital Saint-Jacques comprenant un bâtiment datant du 13e siècle et classé en 1975 par la Commission royale des Monuments et des Sites . Il est un lieu de passage du pèlerinage de St Jacques de Compostelle . La roseraie et le jardin concours situés à l’arrière du Home Saint Jacques offrent un magnifique jardin odorant aux visiteurs . Dans un jardin concours vous ne trouverez que des variétés non commercialisées . En effet, les jardins concours servent de laboratoire aux rosiéristes hybrideurs, c’est-à-dire les créateurs de roses appelés

plus communément “obtenteurs” . Un obtenteur met au point une nouvelle variété, la cultive un certain temps, puis veut vérifier son travail dans d’autres conditions . Il fait donc appel aux jardins concours . Dans un jardin concours comme celui du Roeulx, il existe un jury permanent (composé essentiellement de spécialistes : ingénieurs agronomes, pépiniéristes, fleuristes, paysagistes…) . Un règlement est déterminé, voté et adopté . Il est le même pour tous les grands concours internationaux (Paris Bagatelle, Monza, Rome, La Haye, Glasgow, Courtrai, etc) .

Activité proposée :

• 1 visite par jour durant le weekend, de 15h00 à 18h00, visite de la roseraie et présentation du Royal Concours international du concours de roses .

Jardins Concours de Roses Nouvelles du Rœulx Faubourg de Binche 1 Le Rœulx 7070 Soignies Hainaut 0486 58 90 98 https://www.rosesleroeulx.be

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

