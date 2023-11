Illuminations des jardins Jardins Baneuil, 1 décembre 2023, Baneuil.

Baneuil,Dordogne

Inauguration des illuminations des jardins de Baneuil. Vin chaud et pain d’épices vous seront offerts !.

Jardins

Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of the illuminations in the gardens of Baneuil. Mulled wine and gingerbread on offer!

Inauguración de las iluminaciones en los jardines de Baneuil. Se ofrecerá vino caliente y pan de especias

Einweihung der Beleuchtung der Gärten von Baneuil. Glühwein und Lebkuchen werden Ihnen angeboten!

