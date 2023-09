Randonnée Octobre Rose Jardins Baneuil, 15 octobre 2023, Baneuil.

Baneuil,Dordogne

La commune de Baneuil organise un rando de 6 ou 10km dans les jardins de Baneuil.

Buvette et vente de crêpes, tee-shirts, gourdes, pin’s… soupe offerte

Tous les fonds seront entièrement réinvestis pour le dépistage du cancer du sein en Dordogne..

Jardins

Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The commune of Baneuil organizes a 6 or 10km hike in the gardens of Baneuil.

Refreshment bar and sale of crêpes, T-shirts, water bottles, pins… soup on offer

All proceeds will be reinvested in breast cancer screening in the Dordogne.

El municipio de Baneuil organiza una marcha de 6 o 10 km por los jardines de Baneuil.

Barra de refrescos y venta de crepes, camisetas, botellas de agua, pins… sopa gratis

Todo lo recaudado se destinará al cribado del cáncer de mama en Dordoña.

Die Gemeinde Baneuil organisiert eine Wanderung von 6 oder 10 km durch die Gärten von Baneuil.

Getränkestand und Verkauf von Crêpes, T-Shirts, Feldflaschen, Pins… Suppe wird angeboten

Alle Gelder werden vollständig in die Brustkrebsvorsorge in der Dordogne reinvestiert.

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides