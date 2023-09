Fête de l’Automne Jardins aquatiques Petit-Couronne, 1 octobre 2023, Petit-Couronne.

Fête de l’Automne Dimanche 1 octobre, 10h00 Jardins aquatiques Sur inscription sur place ou auprès de la médiathèque de Petit-Couronne.

Un marché de produits locaux et artisanaux, des ateliers, des démonstrations et un espace ludique pour enfants et bébés seront proposés tout au long de cette journée.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec :

• Un atelier en continu « Fabrication d’une bouteille de retour au calme », animé par L’association « L’écho des sens »

N’oubliez pas votre gourde! Une fontaine à eau mise à disposition par la Métropole Rouen Normandie sera installée.

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable

Jardins aquatiques Petit-Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00