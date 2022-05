Jardins Alpestres d’Albertville Esplanade des jardins Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Jardins Alpestres d’Albertville Esplanade des jardins, 3 juin 2022, Albertville. Jardins Alpestres d’Albertville

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Esplanade des jardins

Chaque année depuis 2018, le Festival des Jardins Alpestres donne lieu à la création de jardins paysagers par des équipes professionnelles et des établissements d’enseignement. Le thème de l’édition 2022 est “L’étonnant jardin des jeux”, en résonance avec le 30e anniversaire des Jeux Olympiques d’hiver de 1992. Cette année, 9 jardins sont ainsi accessibles au public, sur l’esplanade des jardins: – “Accrochez-vous” – “Le jeu des anneaux” – “Un vague terrain… un terrain vague” – “Un écrin étagé” – “Rétro-perspective sur la nature des Jeux” – “Le Jardin-Boussole” – “Le jeu de Dame Nature” – “Retour de flamme” – “Et si vous osiez jouer dans l’osier” Visite libre agrémentée de panneaux explicatifs. Visite libre des 8 jardins créés à l’occasion du festival des Jardins Alpestres (21-22 mai) Esplanade des jardins Avenue des Chasseurs Alpins, Albertville Albertville Conflans Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T23:00:00;2022-06-04T08:30:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T23:00:00;2022-06-05T08:30:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Esplanade des jardins Adresse Avenue des Chasseurs Alpins, Albertville Ville Albertville lieuville Esplanade des jardins Albertville Departement Savoie

Esplanade des jardins Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Jardins Alpestres d’Albertville Esplanade des jardins 2022-06-03 was last modified: by Jardins Alpestres d’Albertville Esplanade des jardins Esplanade des jardins 3 juin 2022 Albertville Esplanade des jardins Albertville

Albertville Savoie