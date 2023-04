Visite libre du domaine Albizia Jardins Albizia Caumont-sur-Aure Catégories d’Évènement: Calvados

Visite libre du domaine Albizia

Dimanche 4 juin, 14h00

Jardins Albizia
La vitardiere, Livry, 14240 Caumont-sur-Aure
Caumont-sur-Aure 14240 Caumont-l'Éventé
Calvados
Normandie

10€.

Les jardins Albizia, viennent de recevoir la distinction « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Une succession paysages et véritable terrain d'expérimentation du paysagiste Frédéric TINARD, les jardins Albizia vous proposent une flânerie unique au coeur du règne végétal.

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

