Jardinons ensemble autour des bacs de culture et des Crate Garden de Root Cause

du mercredi 7 juillet au dimanche 29 août à L’îlot

The Crate Garden invite toutes et tous à explorer : les plantes, les fleurs, la nourriture, les plantes médicinales, les oiseaux, les insectes, la vie du sol….et de la même manière, il offre la possibilité de rencontrer les voisins et habitants du quartier «Il suffit d’une cagette » et « il suffit d’une graine» pour commencer un jardin; ensuite, guidé par les animateurs de RootCause,vous assisterez à la création et au développement du jardin, vous pourrez observer comment un environnement bétonné, stérile et hostile peut être occupé et régénéré, transformé en un espace luxuriant productif et offrant de la diversité. Et vous pourrez également repartir avec votre cagette, que vous aurez préalablement végétalisé !

Entrée libre

Venez découvrir et créer avec Root Cause les bacs de culture végétalisés et les Crate Garden (cagettes végétalisées à emporter)

L’îlot 100 bis rue hoche Montreuil Montreuil La Noue – Clos-Français Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-18T14:30:00 2021-07-18T17:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T17:30:00;2021-08-01T14:30:00 2021-08-01T17:30:00;2021-08-08T14:30:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T17:30:00;2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T17:30:00;2021-08-29T14:30:00 2021-08-29T17:30:00