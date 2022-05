Jardiniers en art Jardin textile du musée de la Chemiserie Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Jardiniers en art Jardin textile du musée de la Chemiserie, 4 juin 2022, Argenton-sur-Creuse. Jardiniers en art

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin textile du musée de la Chemiserie

Une manière de sensibiliser les visiteurs aux actions mises en œuvre pour mettre en valeur et faire connaître ce jardin témoin de l’histoire de cet atelier de confection devenu musée. La classe de CE2-CM1 de l’école Paul Bert d’Argenton-sur-Creuse s’invite dans cette 19e édition des Rendez-vous aux jardins en exposant ses œuvres de plantes en ombres portées. Jardin textile du musée de la Chemiserie Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

