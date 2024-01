JARDINIÈRE AUTONOME Le Rize Villeurbanne, samedi 2 mars 2024.

JARDINIÈRE AUTONOME _Agenda Samedi 2 mars, 15h00 Le Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T15:00:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T15:00:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

samedi 2 mars 2024 15 h 00 17 h 00



Atelier écolo créatif Animé par Passer par elle

La jardinière autonome ou wicking bed une technique idéale en ville pour les terrasses et balcons qui peut aussi s’appliquer partout. Grâce à cette technique, vous économiserez de l’eau et du temps d’arrosage. Venez découvrir cette technique, fabriquer votre propre jardinière et faire vos premiers semis. Durée 2h / En famille, dès 4 ans Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/jardiniere-autonome/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240302_jardinieres-autonomes_Passer-par-elle.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240302_jardinieres-autonomes_Passer-par-elle-300×225.jpg »}]

_Agenda Atelier