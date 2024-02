Jardinez malin, jardinez sain ! Mauzens-et-Miremont, samedi 23 mars 2024.

Jardinez malin, jardinez sain ! Mauzens-et-Miremont Dordogne

Au programme de cette journée de jardinage au naturel, on parlera d’abeilles, de potager, de fleurs, de compost, de plantes et de graines pour jardiner sain et jardiner malin. Animations et exposants tout au long de l’après-midi et ateliers.

Gratuit.

Au programme 10h-17h exposition interactive « jardiner au naturel » proposée par le Conseil Départemental de la Dordogne et animée par l’Association pour les enfants du pays de Beleyme. De 14h à 16h atelier « jardinage sur sol vivant » par l’Association Happy Cultors. De 16h30 à 17h00 atelier toilettes sèches et compostage par Jéremy Poumes de Coop et Bat et du R.A.E. (Réseau Assainissement Ecologique).

Animations et exposants tout au long de l’après-midi abeilles et pièges à frelons par les apiculteurs de la commune, atelier compostage par le SMD3, régénération des sols par Tonyx, vente de plants et de graines au profit des Radicelles (sur catalogue), buvette et en cas sur place. Gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Place de la mairie

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Jardinez malin, jardinez sain ! Mauzens-et-Miremont a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère