Jardineyre Le Barp, 26 mars 2022, Le Barp.

Jardineyre Le Barp

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Le Barp Gironde

Concours Graines d’artistes et expo photos “Petites bêtes”. Samedi 26 , 10h-12h et 15h-18h, ateliers , et DIY pour la cuisine et le jardin.

Dimanche 27 de 9h à 13 h un vide cuisine et jardin, un atelier semis-plants aromatiques avec Les Herbes d’abondance ; 15h-17h

Escape Game REMÈDES

Animations tous publics.

+33 5 56 88 74 01

Le Barp

