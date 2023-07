Vichy Elégance Jardinet du Palais des Congrès Vichy, 22 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Défilé de mode suivi d’une présentation de voitures de collection organisé par Belles Mécaniques en Bourbonnais. Rassemblement de voitures de collection associé à un défilé de mode féminine et à une présentation de voitures de collection.

2023-07-22 15:00:00 fin : 2023-07-22 17:00:00. .

Jardinet du Palais des Congrès Parc des Sources

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fashion show and classic car presentation organized by Belles Mécaniques en Bourbonnais. Gathering of classic cars combined with a women’s fashion show and classic car presentation

Desfile de moda seguido de una presentación de coches clásicos organizada por Belles Mécaniques en Bourbonnais. Concentración de coches clásicos combinada con un desfile de moda femenina y una presentación de coches clásicos

Modeschau mit anschließender Präsentation von Oldtimern, organisiert von Belles Mécaniques en Bourbonnais. Oldtimertreffen in Verbindung mit einer Damenmodenschau und einer Präsentation von Oldtimern

Mise à jour le 2023-07-02 par Vichy Destinations