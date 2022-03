Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret

Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars Ferrières-en-Gâtinais, 12 mars 2022, Ferrières-en-Gâtinais. Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars Ferrières-en-Gâtinais

2022-03-12 – 2022-03-12

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais Loiret La nouvelle jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” ouvre ses portes le samedi 12 mars à partir de 14 h 30.

Aude et Virginie, 2 anciennes collègues devenues amies vous accueillent avec le sourire. Elles ont à cœur de vous conseiller en matière de plantes et fleurs. Conseils pointus pour certains ou envie d’avoir la main verte pour d’autres, rendez-vous aux Jardinières de Ferrières !

Ouverture : samedi 12 mars à 14 h 30 Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars +33 2 34 02 21 54 La nouvelle jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” ouvre ses portes le samedi 12 mars à partir de 14 h 30.

Aude et Virginie, 2 anciennes collègues devenues amies vous accueillent avec le sourire. Elles ont à cœur de vous conseiller en matière de plantes et fleurs. Conseils pointus pour certains ou envie d’avoir la main verte pour d’autres, rendez-vous aux Jardinières de Ferrières !

Ouverture : samedi 12 mars à 14 h 30 LES JARDINIERES DE FERRIERES

Ferrières-en-Gâtinais

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

Détails Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Autres Lieu Ferrières-en-Gâtinais Adresse Ville Ferrières-en-Gâtinais lieuville Ferrières-en-Gâtinais Departement Loiret

Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars Ferrières-en-Gâtinais 2022-03-12 was last modified: by Jardinerie “LES JARDINIERES DE FERRIERES” : ouverture 12 mars Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 12 mars 2022 Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Ferrières-en-Gâtinais Loiret