Marché de Noël 2022 Jardinerie AGRIFLOR, 26 novembre 2022, Millac.

Marché de Noël 2022 Samedi 26 novembre, 10h00 Jardinerie AGRIFLOR

Entrée libre

Marché de Noël

Jardinerie AGRIFLOR 86150 Millac Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Le comité des fêtes de Millac organise son traditionnel marché de Noël.

Cette année, on voit grand et on sera dans les serres de la jardinerie AGRIFLOR. Le père Noêl, bien sûr, le vin chaud et autres gourmandises, une déambulation musicale et plus de 30 exposants offrant un large choix de futurs cadeaux ou de plaisirs personnels, feront de cette manifestation, un incontournable avant les fêtes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-26T21:00:00+01:00