Jardiner sans tourbe ? Doville, 27 mars 2022, Doville.

2022-03-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00

Animation dans la cadre de l’École des Envolées – Parcours Espaces protégés.

Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin prolonge son travail de sensibilisation avec des cycles de rendez-vous thématiques pour aborder les enjeux actuels et futurs de la transition écologique et de la biodiversité.

Visite d’une des plus vieilles tourbières de France, et sensibilisation au milieu rare et fragile. Découverte des sols et des enjeux vers des alternatives au terreau sans tourbe au jardin. Vous repartirez avec quelques recettes de terreaux à faire vous-même. Rencontre avec une gestionnaire de Réserve Naturelle et l’association «In Fine’haies »

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 https://parc-cotentin-bessin.fr/

