Jardiner la ville la Plateforme, 6 avril 2022, Grenoble.

Jardiner la ville

du mercredi 6 avril au samedi 25 juin à la Plateforme

**La Maison de l’Architecture de l’Isère**, en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et la Plateforme de la Ville de Grenoble présente l’exposition “Jardiner la Ville”. Conçue autour d’une grande maquette manipulable d’un paysage urbain métamorphosé par la nature, cette exposition offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants pour rendre la ville plus « habitable » : jardins partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, aménagement de friches… Une matériauthèque constituée de pierres, terres et végétation permet à tous les visiteurs de découvrir, voir et toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture et en urbanisme. Elle symbolise le lieu ressource dans lequel les architectes en herbe, pourront puiser pendant l’atelier pour végétaliser leur cité idéale. Poétique et ludique, l’exposition sollicite l’imaginaire tout en anticipant avec réalisme le futur des villes transformées par le végétal.

entrée libre

L’exposition-atelier Jardiner la ville, réalisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine, propose aux jeunes visiteurs d’explorer l’avenir écologique des villes.

la Plateforme 9 place de verdun 38000 grenoble Grenoble Secteur 2 Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T13:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-20T13:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T13:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-27T13:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T13:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T13:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-04T13:00:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T13:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T13:00:00 2022-05-06T19:00:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-11T13:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-25T13:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T13:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T13:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-06-01T13:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-08T13:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-15T13:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T13:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-22T13:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T13:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T13:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T13:00:00 2022-06-25T19:00:00