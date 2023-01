Jardiner ensemble Ponts sur Seulles, 19 mars 2023, Ponts sur Seulles Ponts sur Seulles.

Jardiner ensemble

10 Route de Reviers Amblie Jardin des Marettes Ponts sur Seulles Calvados Amblie 10 Route de Reviers

2023-03-19 15:00:00 – 2023-11-19 17:00:00

Tous les 1ers Dimanche du mois !

Sensibilisation et accompagnement poétique et ludique à la permaculture et à l’agro-écologie. Venez participer à nos ateliers et/ou à ceux de nos partenaires.

Réservation obligatoire.

(Sur place/1 à 2h) – Niveau 1

qcp.coordination@gmail.com +33 7 82 71 88 62

dernière mise à jour : 2023-01-13 par