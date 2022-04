Jardiner ensemble aux jardins d’Urgone Orgon, 13 avril 2022, Orgon.

Jardiner ensemble aux jardins d’Urgone Orgon

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13

Orgon Bouches-du-Rhône

Ce petit jardin au cœur d’Orgon s’ouvre à tous, et aux bonnes idées. Nous réaliserons ensemble quelques plantations. Un moment de partage, d’échanges et de bons conseils sur le jardinage au naturel.



Sur inscription.



Parc naturel régional des Alpilles avec les jardins d’Urgone et les sentiers du vivre ensemble.

Atelier en famille “Les mercredis du Parc ».

+33 4 90 90 44 00 http://www.parc-alpilles.fr/

Orgon

