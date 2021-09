Jardiner avec… Rosemont, 25 septembre 2021, Besançon.

Jardiner avec…

Rosemont, le samedi 25 septembre à 10:00

En compagnie d’un Chêne pédonculé Rencontre sous la forme de promenades à la découverte d’arbres remarquables proposée en clôture de “Canti, vie remarquable des arbres et vie quotidienne”, installation visuelle et sonore présentée du 10 juillet au 19 septembre 2021 à la Citadelle de Besançon, en partenariat avec le Museum d’Histoire naturelle. “Diplômé de l’École Du Breuil, Éric Lenoir s’est, au fil du temps, spécialisé dans les milieux sauvages et aquatiques tout en ne perdant pas de vue sa formation initiale pour les jardins plus traditionnels. Passionné, très sensible à la notion d’écologie, il propose une approche à l’écart des sentiers battus, avec un regard résolument singulier. Formé à l’ancienne, mais ouvert aux techniques les plus modernes, il s’inspire dans son travail de ses voyages, de ses rencontres, de ses années d’observation de la nature et de sa propre expérience. Ce savoir et ce savoir-faire, il les restitue dans la conception esthétique, la connaissance du végétal, les méthodes durables et respectueuses de l’environnement , dans le but ultime de satisfaire à la fois sa clientèle et ses propres exigences éthiques et environnementales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Plantes aquatiques et de terrains humides aux éditions Ulmer et le Petit traité du jardin punk (Prix St Fiacre 2019) aux éditions Terre Vivante.” [www.ericlenoirpaysagiste.com](http://www.ericlenoirpaysagiste.com) RDV à 10h à l’arrêt de tramway Rosemont pour rejoindre le Chêne pédonculé à proximité de la mare et des cabordes de Rosemont. Prévoir 25 minutes de marches avec 110 mètres de dénivelé positif

Gratuit

Éric Lenoir

