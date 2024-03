Jardiner au naturel Printemps comment s’organiser dans le jardin potager ? Maison du Parc Perche en Nocé, samedi 25 mai 2024.

Jardiner au naturel Printemps comment s’organiser dans le jardin potager ? Maison du Parc Perche en Nocé Orne

Au printemps, comment s’organiser dans le jardin potager ? Implantation des cultures, distançage des plants, mise en place de palissage et treillage pour les végétaux grimpants, suivi des cultures, entretenir et/ou améliorer son sol

Focus

– Gestion de l’eau au jardin potager (paillage et irrigation),

– Anticipation des phénomènes climatiques extrêmes (canicules)

– Pour une bonne montée en température d’un compost

Proposé par Jérôme Voyer et le Parc

De 14h30 à 17h • Maison du Parc • Gratuit

Réservation au 02 33 25 70 10 jusqu’au 24 mai 12h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:30:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

L’événement Jardiner au naturel Printemps comment s’organiser dans le jardin potager ? Perche en Nocé a été mis à jour le 2024-03-25 par PNRP