Jardiner au naturel Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer
Jardiner au naturel Carhaix-Plouguer, 7 juin 2022, Carhaix-Plouguer.
Jardiner au naturel Salle Paul SIMON Boulevard de la République Carhaix-Plouguer
2022-06-07 – 2022-06-07 Salle Paul SIMON Boulevard de la République
Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer
L’association Les Amis du Jardin organise Jardiner au naturel
Réunion à 18h Salle Paul SIMON
Ecole, boulevard de la république, Carhaix
Mardi 7 juin
Contact: 06 47 21 67 06 / bizien-patrick@orange.fr
bizien-patrick@orange.fr +33 6 47 21 67 06
L’association Les Amis du Jardin organise Jardiner au naturel
Réunion à 18h Salle Paul SIMON
Ecole, boulevard de la république, Carhaix
Mardi 7 juin
Contact: 06 47 21 67 06 / bizien-patrick@orange.fr
Salle Paul SIMON Boulevard de la République Carhaix-Plouguer
dernière mise à jour : 2022-05-18 par