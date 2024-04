Jardiner au naturel… ça me botte ! Déchèterie de Montgiscard Montgiscard, samedi 6 avril 2024.

Jardiner au naturel… ça me botte ! Prairie fleurie, tonte différenciée, choix des essences… Découvrez comment concevoir son jardin pour limiter l’entretien et offrir des espaces pour les auxiliaires, tout en l’embellissant. Samedi 6 avril, 15h00 Déchèterie de Montgiscard Ateliers gratuits, inscription obligatoire, nombre de places limité,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Le jardin pédagogique, à la déchèterie de Montgiscard, poursuit son aménagement. Venez découvrir les différentes techniques et astuces pour un jardin en pleine forme.

Au programme « Gestion différenciée »

Samedi 6 avril de 15h à 17 à la déchèterie de Montgiscard – atelier gratuit et ouvert à tous. Une paire de bottes, une paire de gants, une tenue adaptée et le tour est joué ! Le matériel de jardinage est fourni.

Déchèterie de Montgiscard Chemin des romains 31450 Montgiscard Montgiscard 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partageons-les-jardins/evenements/montgiscard-samedi-06-04-la-gestion-differenciee »}]

Jardinage compostage

Adobe Stock